Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Pratik bir tiramisu tarifi isteyenler için hazırlanmış bu tarif sizleri çok mutlu edecek. Tiramisu nasıl yapılır? Tart kalıbında tiramisu nasıl yapılır? Pratik muhallebili tiramisu tarifi...

Ağızda dağılan keki ve tam kıvamında akışkan muhallebisiyle gönüllerde taht kuracak olan bu tiramisu tarifini çok beğeneceksiniz. Dilerseniz aynı tarifi çikolata sosu ile de deneyebilirsiniz. Bu sayede daha yoğun bir kıvam ve çikolata ile, çikolata severlerin vazgeçilmez bir tatlısı olacaktır.

Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Islatmak için;

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Muhallebisi için;

6 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 litre süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Keki hazırlamak için; şeker ve yumurtayı çırpın ve süt, sıvıyağ, kakaoyu ekleyin. Ardından toz olan malzemeleri de içerisine koyup çırpın. Kıvam aldıktan sonra kalıbınızı önce katı yağalyın, daha sonra unlayıp fazla ununu sertçe vurup alın. 195 dereceden ısıtılmış fırında pişirin.

Muhallebisini hazırlamak için; süt, un, nişasta ve pirinç ununu bir tencereye alın. Ardından içerisine şekeri ilave edin. En son vanilya ve tereyağını ilave edip ocaktan alın. Ara ara karıştırıp, üzerinin kaymak bağlamaması için soğutun.

Fırından çıkan keki kahveli su ile ıslatın ve üzerine muhallebiyi dökün. 1 gece dolapta beklettikten sonra üzerine kakao serpip servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...