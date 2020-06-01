  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarsus'un tarihi ve kültürü "TARSUSUM" ile tanıtılacak

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın: - "TARSUSUM bünyesinde, paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:09:15 -
Tarsus'un tarihi ve kültürü "TARSUSUM" ile tanıtılacak

MERSİN (AA) - Mersin'in tarihi ve turistik ilçelerinden Tarsus'u tanıtmak için Tarsus Üniversitesi bünyesinde, "Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARSUSUM)" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kentin tarihi, kültürü, ekonomisi konusunda ulusal ve uluslararası incelemeler yapacak merkezde, bilimsel araştırma projeleri geliştirilecek, toplantılar ve yayınların yanı sıra etkinlik ve sergiler düzenlenecek.

Çalışmalarda kentsel sorunların çözümüne yönelik yerel yönetim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus'un, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu aktardı.

Tarsus'un gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Aydın, "TARSUSUM bünyesinde, paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirilecek 'Tarsus Arşivi' projesiyle de binlerce yıllık geçmişe sahip bu kadim şehrin hafızasının canlı tutulmasına katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, merkezin kurulmasına yönelik desteklerinden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı