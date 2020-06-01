Tarsus'un tarihi ve kültürü "TARSUSUM" ile tanıtılacak

MERSİN (AA) - Mersin'in tarihi ve turistik ilçelerinden Tarsus'u tanıtmak için Tarsus Üniversitesi bünyesinde, "Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARSUSUM)" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kentin tarihi, kültürü, ekonomisi konusunda ulusal ve uluslararası incelemeler yapacak merkezde, bilimsel araştırma projeleri geliştirilecek, toplantılar ve yayınların yanı sıra etkinlik ve sergiler düzenlenecek.

Çalışmalarda kentsel sorunların çözümüne yönelik yerel yönetim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus'un, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu aktardı.

Tarsus'un gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Aydın, "TARSUSUM bünyesinde, paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirilecek 'Tarsus Arşivi' projesiyle de binlerce yıllık geçmişe sahip bu kadim şehrin hafızasının canlı tutulmasına katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, merkezin kurulmasına yönelik desteklerinden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.