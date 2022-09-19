Tarsus'taki gizemli kazıya ilişkin yeni açıklama: Orada ne olduğunu gördüm

Tüm Türkiye bir dönem, Tarsus'taki gizemli kazıyı konuştu. Aylarca kapatılan ve milletvekillerinin dahi sokulmadığı kazı alanından tonlarca altın çıktığı, Kral Dakianus'un hazinesinin olduğu veya Aziz Paul'un kayıp İncil'inin bulunduğu iddia edildi. Fakat resmi kaynaklara göre kazı alanında hiçbir şey bulunamadı.

Yıllardır gündemden düşmüyor

Yıllardan bu yana Türkiye gündeminden düşmeyen gizemli ev, geçtiğimiz aylarda da yangın nedeniyle gündeme geldi. Bu yangından sonra bir daha gündeme gelmeyen ev hakkında ortaya atılan yeni iddia ise herkesi ürkütecek cinsten. Çünkü Tarsus'taki evin çevresinde çökmeler olduğu ve bu çökmelerin evin kazılan bölgeleriyle yani labirentle bağlantılı olduğu iddia edildi.

"Diğer eve geçiş var"

Tarsus'taki evle ilgili asıl tüyler ürperten iddia ise labirentin çıkış noktasıyla ilgili. Çünkü iddiaya göre evin altındaki labirent, asıl kazı yapılan eve gidiyor ve gerçek evin altına gizemli evden başka geçiş noktası bulunmuyor.

"Orada ne olduğunu gördüm"

Geçtiğimiz aylarda da yazar Haluk Özdil'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, evde ne olduğunu gördüğünü belirterek, "Evin altı labirent gibi. 2 tane de siyahi heykelin nöbet tuttuğunu gördüm. Ama şunu söyleyeyim, asıl kazılan ev o değil. Bize yanlış evi gösterdiler. Aradıklarını da buldukları söyleniyor. Tonlarca altın gibi" ifadelerini kullanmıştı.