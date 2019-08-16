Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 6 kilo 775 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde arama yapıldı. Aramada 6 kilo 775 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, E.Y, S.Ç ve S.D adlı kişileri ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Bir şüphelinin firari olarak arandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.