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Aktüel

Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:55:20 -
Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticarete yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada Yeşiltepe, Bahşiş ve Kulak mahallerinde 1 şahsın uyuşturucu hap satışı yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs, ifadesi ve kan, kıl ile idrar numunelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan ekipler, Keben Mahalllesinde devriye attığı sırada şüpheli bir şahsı durdurarak, üst araması yaptı. Yapılan aramada 5 gram toz esrar ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu madde taşıdığını ifade eden şahıs, kan, kıl ve idrar numunelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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