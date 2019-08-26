Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emine Y. idaresindeki 01 UU 149 plakalı otomobil, Berdan Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada sürücü Emine Y. yaralandı. Şarampolden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

İkinci kazada ise Salih Sarı idaresindeki elektrikli bisiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda refüje çarptı. Kazada sürücü ile Fırat Toprak yaralandı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.