Tarsus'ta sürüye yıldırım düştü; 25 küçükbaş telef oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvanlarını otlatan Resul Aksan'ın sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 25 küçükbaş öldü.



Kentte, 2 gündür devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Karakütük Mahallesi'nde öğleden sonra, hayvanlarını otlatan Resul Aksan'ın sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Aksan'ın çoğunluğu keçilerden oluşan 25 küçükbaşı öldü. Bölgede yağışın aralıklı olarak devam ettiği öğrenildi.

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