Tarsus’ta metil alkol zehirlenmesi Mersin’in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.

Mersin’in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi’nde yaşayan D.S. adlı kişi, rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 3 gün önce alkol alan D.S.’nin görme ve bilinç kaybı yaşadığı belirlendi.

Metil alkol bulgularına rastlanan D.S., hastanenin yoğun bakımına alındı. D.S.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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