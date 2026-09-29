Tarsus'ta kahvehane saldırısında hayatını kaybeden antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki Mehmet Atlı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan Atlı'nın naaşı mezarlığa, Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından getirildi.

Cenaze törenine Atlı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşların yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı.

Saldırı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, 28 Eylül akşamı ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı.

Kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Atlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Atlı'nın ilçede yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yaparak birçok kişinin sevgisini kazandığı ifade edildi.