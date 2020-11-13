Tarsus Pamukluk Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı

ANKARA (AA) - Mersin'in içme suyu problemini çözmesi ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynaması beklenen Tarsus Pamukluk Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, DSİ ile Mersin'de yaptığı yatırımlarla ilin verimli topraklarını suyla buluşturmayı, vatandaşlara içme ve kullanma suyu sağlamayı ve derelerdeki taşkın riskini azaltmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Mersin ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

- "Yıllık 293 milyon lira tarımsal katkı sağlanacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, örtü altı bitkisel üretimde söz sahibi olan Mersinli çiftçilerin içini rahatlatacak ve sağlayacağı memba kalitesindeki içme suyuyla kentin içme suyu problemini çözecek olan Tarsus Pamukluk Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Barajın tamamlanmasıyla 184 bin 60 dekar arazinin sulanacağını, yılda 68 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini ve Mersin'in yıllık 127,54 hektometreküp içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Tarsus Pamukluk Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusu geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Barajda, ön yüz beton imalatlarına başlanılmış olup bugün itibarıyla yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 293 milyon lira tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Yıldız, temelden yüksekliği 135 metre olan ve 282 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bulunan barajın tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarımla hem verimin artacağını hem de ürün çeşitliliği sağlanacağını kaydetti.



















