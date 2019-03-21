Tarsus Group’un 3 farklı fuarı eş zamanlı olarak başladı

Ev ve mutfak eşyalarındaki son trendler; daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı yeni nesil asansörler; geri dönüşüm ve çevre teknolojilerine dair yeniliklerin hepsi İstanbul’da düzenlenen fuarda sergilenmeye başladı.

Dünya genelinde 15 ülkede 150’den fazla fuar ve etkinlik organize eden Tarsus Group’un, Türkiye’de organize ettiği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret hacmine sahip üç sektör buluştu. 16’ncı Uluslararası Asansör İstanbul, 14’üncü Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Ideal Homex ve 15’inci Uluslararası Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Fuarı REW İstanbul, eş zamanlı olarak bitişik salonlarda gerçekleşmeye başladı.

"Türkiye ekonomisine katkıda bulunarak büyüyoruz"

Fuarın açılışında söz alan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, "Tarsus Türkiye olarak 8 ayrı sektöre 10 ayrı fuar gerçekleştiriyoruz. Bunlar uluslararası fuarlar. Fuarlarımızda ağırlıklı olarak yerli üreticiler var. 22 ülkeden 300’ü aşkın sayıda ürünlerini sergileyen üreticiler var. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarda gelecekte çıtayı daha da yükselteceğiz. Bu fuarlar ile Türkiye’nin ekonomisine de katkıda bulunarak birlikte büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Hızlı ve güvenli asansörler sergilenmeye başladı

Alanında dünyanın üç büyüğünden birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul’a, 22 ülkeden 300 firma katılıyor. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) desteğiyle düzenlenen fuarda, daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansörler sergilenirken sektörle ilgilenenlere birçok seçenek sunuluyor.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

Geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2019 ihracat hedefini 5,5 milyar dolara yükselten Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14’üncü Uluslararası Ideal Homex’te bir araya geldi. Fuarda, cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri, bahçe aksesuarları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri alanlarında piyasaya çıkan son ürünler, yenilikler ile inovatif tasarımlar bir arada sergileniyor.

Organizasyonu düzenleyen Tarsus Turkey, İdeal Homex fuarının bundan sonra yoluna HOST İstanbul adıyla devam edeceğini duyurdu. Buna göre; bir sonraki sektörel buluşma, HOST İstanbul, Housewares Sourcing Turkey adıyla 26-29 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre teknolojilerindeki son yenilikler REW İstanbul 2019’da sergileniyor

Asansör İstanbul ve Ideal Homex fuarları ile birlikte eş zamanlı olarak bitişik salonlarda gerçekleştirilen Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul’da geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörün yeniliklerini sergiliyor. Macaristan pavilyonunun yanı sıra marka temsilcileriyle birlikte 10 farklı ülkenin katıldığı Avrasya’nın lider çevre teknolojileri buluşmasını, yurt içi ve yurt dışından 12 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar alanına kurulan özel platformda, İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER), REW İstanbul ziyaretçilerine yüksekte çalışmanın püf noktalarını uygulamalı olarak gösterirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen konferanslarda ise başta Sıfır Atık ve Çevre Kanunu’ndaki değişiklikler olmak üzere geri dönüşüme yönelik güncel konular ele alınacak.

21 Mart Perşembe günü başlayan Asansör İstanbul, Ideal Homex ve REW İstanbul fuarları 24 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebiliyor.