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Tarsus Belediyesinde görevli tek ayak üzerinde ip atlama rekoru kırdı

Tarsus Belediyesinde görevli 50 yaşındaki Ali Polat, tek ayağını kullanarak bir dakika içerisinde 252 kez ip atlayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

25 Eylül 2018 Salı 14:31
Tarsus Belediyesinde görevli tek ayak üzerinde ip atlama rekoru kırdı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklama göre, Makine İkmal Müdürlüğü personellerinden Ali Polat, tek ayağı üzerinde bir dakika içerisinde 252 kez ip atladığı anların görüntülerini kaydetti. 

Video kaydını Guinness'e ulaştıran Polat'a rekor sertifikası gönderildi. Açıklama görüşlerine yer verilen Polat, belediyeye ait atölye bölümünde çalıştığını, rekor kırma başarısını elde ettiği için mutlu olduğunu belirtti. 

Guinness Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"İp merakı çocukluğumdan itibaren var. İleriki zamanlarda Guinness gözüme çarptı. Farklı yarışmalar oluyordu. Orada yarışanlardan iyi olduğumu fark ettim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor.  Guinness 250 istiyordu, ben bir dakikada tek ayak üzerinde 252 kez ip atlayıp videosunu Guinness'e gönderdik. Sonuç onaylandı, mutluyum. Şu anda bana en yakın 220 kez ip atlayan var. Rakibimden 32 kez fazla ip atladım.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:31
  1. mersin
  2. tarsus

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