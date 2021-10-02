TARSİM’den üreticiye 1,2 milyar TL’lik destek

Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Sigortacılığın Geleceği” paneline katılan Günal, tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilere, tarım sigortasının bir ihtiyaç olduğunu anlatmaları gerektiğini belirtti. MAĞDURİYETLERİ AZALTIYOR Küresel iklim değişikliği sonucu dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin, ani sıcaklık değişimlerine, dolulara, sellere, hortumlara neden olduğunu ve bunun sonucunda da tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Günal, risklerin şiddeti ve frekansının yıllar itibarıyla artış gösterdiğini kaydetti. Günal, “7 farklı sigorta branşıyla geniş bir yelpazede tarımın her alanına dokunuyoruz. TARSİM olarak, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler neticesinde bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üretici ve yetiştiricilere 1,2 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde 1,2 milyar TL daha hasar ödemesi yapacağız” diye konuştu.