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TARSİM uyardı: “Kiraz için sigortanın tam zamanı”

TARSİM, kiraz ürünü için poliçe tanzimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilerek üreticilere Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:09
TARSİM uyardı: “Kiraz için sigortanın tam zamanı”

TARSİM, kiraz ürünü için poliçe tanzimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilerek üreticilere Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.



Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, kiraz ürünü için poliçe tanzimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilerek, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet desteğinden faydalanıp Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.



Üreticilerin ‘kiraz’ ürünü için bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada; yeni yıldan itibaren bu ürünün olgunlaşma döneminde yağmur riskinin neden olacağı miktar kaybının da isteğe bağlı olarak teminat altına alınabildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:



“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ile şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel-su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi anlamda zarar görmüş; hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM’dir.”



Açıklamada “Şimdi vakit kaybetmeden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunuz ya da kaydınızı güncelleyiniz sonrasında poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, kiraz ürününüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur risklerinin neden olacağı miktar kaybına ve dolu riskinden kaynaklanacak kalite kaybına, ayrıca bu risklere ilave olarak don riskinin neden olacağı miktar kaybına karşı sigortalatınız. Ayrıca meyve ağaçlarınızı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Kiraz ürününde sigorta başvuruları, il, ilçe ve köy bazında değişiklik göstermekle birlikte büyük bir çoğunluğu Mart ayı sonu itibarıyla sona eriyor. Son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi kiraz için sigorta yaptırmanın tam zamanı” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:09
  1. doğa

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