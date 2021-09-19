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Yerel Tarlaya gömülü çok sayıda uyuşturucu bulundu
Yerel

Tarlaya gömülü çok sayıda uyuşturucu bulundu

Adana'da tarlada toprağa gömülü 8 bin 537 uyuşturucu hap ve 5 kilo 120 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 10:12:00 -
Tarlaya gömülü çok sayıda uyuşturucu bulundu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezindeki bir tarlada uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, patlıcan ve biber ekili tarlada iki ayrı yerde toprağa gömülü arı kovanı ve plastik bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ile 5 kilo 120 gram esrar buldu.

Ekipler, ele geçirdikleri uyuşturucularla ilgili şüpheli M.E'yi (39) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde çok sayıda ekibin araçlarla bölgeye gittiği, toprağı kazdıklarında arı kovanı ve plastik bidon içerisindeki uyuşturucu maddelere ulaştıkları yer alıyor. Görüntüye uyuşturucuları bulan ekibin sevinci de yansıyor.

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