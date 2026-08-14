Tarlaya dalan otomobil fıstık ağacında asılı kaldı: 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’da yol kenarındaki fıstık ağaçlarının bulunduğu tarlaya dalarak çarptığı bir fıstık ağacında asılı kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak fıstık ağaçlarının olduğu tarlaya dalarak çarptığı bir ağaçta asılı kaldı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.