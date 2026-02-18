Tarlaları su bastı, flamingolar keyif yaptı
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşanan taşkınların ardından su basan tarlaların keyfini göç eden flamingolar sürdü.
Aydın’da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Koçarlı Yeniköy Mahallesi’ndeki tarlalar Büyük Menderes Nehri’ndeki taşkınlardan dolayı sular altında kaldı. Tarlalarda yaşanan su baskınları arazi sahiplerini üzerken, su dolu tarlalarda yiyecek arayan flamingolar ise cep telefonu ile görüntülendi. Bölgede incelemelerde bulunan Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri flamingoların su dolu tarlalarda yiyecek aramasını cep telefonu ile fotoğrafladı. Flamingoların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.
Gündem
Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur"