Tarladan toplanan otlar, usta ellerde süpürgeye dönüşüyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Bir dönem her evin temizlik aracı olan ancak teknolojinin gelişmesiyle yerini modern aletlere bırakan süpürge, büyük emekle üretilerek varlığını sürdürüyor.

Elektrik süpürgeleri yaygınlaşmadan önce hemen hemen her evde bulunan çalı süpürgeleri, bugün de uzun ve zahmetli bir süreçle üretilmeye devam ediliyor.

Eskisi kadar çok kullanılmasa da evlerde hala kendine yer bulan süpürgeler, zamana yenik düşmemek için direniyor.

Süpürge otu tohumlarının baharda toprakla buluşmasıyla başlayan süreç, imalathanelerdeki üretim aşamasıyla son buluyor.

- Süpürge otları dikkatle inceleniyor

Zahmetle yetiştirilen süpürge otlarını satış için hazırlayan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla traktör römorklarına yükledikleri ürünlerini Edirne Ticaret Borsasının süpürge teli satış tesislerine getiriyor.

Müzayedenin başlama zili çalmadan imalatçılar, römorkları tek tek gezerek açık artırmaya girecek süpürge otlarını belirliyor. Müzayedenin başlamasıyla salona getirilen ürünler, açık artırmayla satılıyor. Satış sonrası kantara götürülen süpürge otları tartılıp imalatçıya teslim ediliyor.

Bu otların daha sonra usta ellerde süpürgeye dönüşüm süreci başlıyor.

Havuzlarda kükürtle sarartılan, boylarına göre seçilip sapları kesilen otlar, daha sonra süpürge şeklini almaya başlıyor. Bağlama işlemi sonrası dikişleri atılan süpürge, uçları kesildikten sonra paketlenerek alıcısına gönderiliyor.

Bir dönem 300'e yakın üreticinin bulunduğu Edirne'de son süpürge üreticileri, mesleği yaşatmak için uğraşıyor.

- "Süpürge otu yetiştirmek zahmetli bir iş"

Elçili köyünden çiftçi Hayrettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpürge otu yetiştirmenin zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Toprağın baharda tava gelmesiyle tohumları ektiklerini belirten Yılmaz, diğer otlarla mücadele için ilaç kullandıklarını ifade etti.



Süpürge otlarının boyu bir karışı geçtiğinde aralarını çapaladıklarını anlatan Yılmaz, "Olgunlaştıktan sonra da kesim zamanının gelmesini bekliyoruz. Yağmur güzel yağarsa daha iyi olma ihtimali var. Otların kesimden sonra ayıklama, tarama, bağlama işleri başlıyor. Birçok arkadaşımız zorluğu nedeniyle bu işleri bıraktı." dedi.

Yılmaz, hasat sonrası yevmiyecilerin yardımıyla, hazırladıkları süpürge otlarını demet halinde bağlayıp borsaya götürdüklerini, müzayedede en yüksek fiyatı veren imalatçının ürünlerini satın aldığını söyledi.

- "Ham maddeye yansıyan fiyat, ürettiğimiz süpürgeye yansımıyor"



Edirneli 50 yıllık süpürge ustası Hamdi Gaspar da genç yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Süpürge üretiminin ve kullanımının her geçen yıl azaldığını anlatan Gaspar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl hasat döneminde süpürge otunun kilogram fiyatı 7-8 liraydı. Kış geçtikten sonra13-14 liraya fırladı. Biz işlediğimiz süpürgeyi maliyetinin altına satıyoruz. Bu yıl hasatla fiyatlar 17-18 liraya kadar yükseldi. Ham maddeye yansıyan fiyat, ürettiğimiz süpürgeye yansımıyor. Bu nedenle çok zorluk çekiyoruz. Esnaf olarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İmalatçı olarak ürettiğimiz süpürgelerimizi maalesef değeri üzerinden satamadığımız için mağdur durumdayız."