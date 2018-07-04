Tarladan tezgaha fiyat 3’e katlanıyor

Haziran ayının zam şampiyonu kuru soğan başta olmak üzere sebze ve meyvelerin fiyatı tarladan tezgaha gelene kadar neredeyse 3 katına çıkıyor. Üretici ile tüketici arasındaki fahiş fiyat farkına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere denetimleri artırması çağrısında bulunuyor.

El yakan fiyatları etiketlere yazmaya çekinen pazarcılar, ‘yarım kilo’ ibaresiyle fiyatları düşük göstermeye çalışıyor.

TÜKETİCİ MAĞDUR OLUYOR