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Aktüel Tarladan çıkan patates ürküttü!
Aktüel

Tarladan çıkan patates ürküttü!

Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde yaşayan bir çiftçinin bahçesinde bulduğu yaklaşık 8 kilogramlık dev patates ürküttü.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:46:00 -
Tarladan çıkan patates ürküttü!

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesini ayıklarken yaklaşık 8 kilogramlık dev bir patates buldu.

AA'nın Sky News'in haberinden aktardığına göre, bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında cismin dev bir patates olduğunu fark etti.

Karısı Donna, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.

Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.

Dev patatese "doug" ismini verdiler

"Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.

Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.

Çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.

Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.

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