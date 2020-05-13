Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü yakalandı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsızlar, su borusunu keserken suçüstü yakalandı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsızlar, su borusunu keserken suçüstü yakalandı.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 şahıs, su borularını keserken tarla sahibine suçüstü yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.