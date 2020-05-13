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Aktüel

Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü yakalandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsızlar, su borusunu keserken suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:39:27 -
Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü yakalandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsızlar, su borusunu keserken suçüstü yakalandı.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 şahıs, su borularını keserken tarla sahibine suçüstü yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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