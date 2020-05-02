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Aktüel

Tarla sahibi inmesine izin vermeyince ambulans helikopter hastayı alamadan geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:38:56 -
Tarla sahibi inmesine izin vermeyince ambulans helikopter hastayı alamadan geri döndü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, acil hasta için havalanan ambulans helikopter, tarla sahibinin inmesine izin vermemesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden kalp hastası bir kişi fenalaştı.

Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ilçede feribotların çalışmaması nedeniyle olay yerine ambulans helikopter yönlendirildi.

Samsun'dan hareket eden helikopter, dağlık olan bölgedeki hastayı almak için bir tarlaya iniş yapmak istedi.

Tarla sahibinin ürünlerine zarar geleceği endişesiyle inmesine izin vermemesi üzerine helikopter, hastayı almadan geri döndü.

Sağlık ekipleri, bunun üzerine gölü kayıkla geçerek hastaya ulaştı. Kayığa alınan hasta, gölün karşısına geçildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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