Tarkan'ın kulis istekleri: Papatya çayı, mumlar... Alay konusu oldu! Bilet fiyatı 200 bin TL! En az 50 bin kişi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ‘Kriz var’ çığırtkanlığıyla yıpratmak isteyenler, Tarka

n'ın neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen biletlerini saatler içerisinde tüketirken, sözde çevreci Tarkan'ın konserde kulis istekleri ise alay konusu oldu...

6 yılın ardından hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tarkan'ın İstanbul konserleri daha başlamadan tepki başladı! Konserlerin en uygun bilet fiyatı 1500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 12 bin 600 TL olarak belirlenmişti. Tüm biletlerin tükenmesinin ardından karaborsada fiyatların 200 bin TL seviyelerine kadar çıktığı görüldü.

Organizasyonun ekonomik boyutu da dikkat çekici. 16-31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek sekiz konserde toplamda 50 binin üzerinde seyircinin ağırlanması bekleniyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre müzik yapımcılarının, "Tarkan bu konseri kendi şirketi üzerinden yapıyor, yani işin patronu. Masraflar çıktıktan sonra kalan payı alacak.

Her bir konserin maliyetinin 10 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, sekiz konserlik serinin toplam maliyetinin 80 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

LOCA BİLETLERİ 200 BİN TL'DEN SATILDI

Tarkan'ın özel talebi doğrultusunda sahnenin alışılmış düzeninden çıkarılıp 'T' şeklinde yeniden tasarlanacağı da aktarıldı. Protokol bölümünden konseri izlemek isteyen pek çok ünlü ismin talepleri, Tarkan'ın seyirci önceliği nedeniyle karşılanmadı.

KULİS İSTEKLERİ

Kulis istekleri yansıdı: papatya çayı, su, mumlar, havlu talep ettiği, kulisinin sessiz olmasını özellikle istediği belirtildi. Dans performansını koruyabilmek için konserlere aç çıkmayı tercih eden şarkıcının, konser günlerinde Tarabya'daki evinde değil, konser alanına yakın bir otelde konaklayacağı da öğrenildi.

İnternet platformlarında bazı kullanıcılar ise, Tarkan'ın yabancı şarkıcılara özentiliğinin kulis isteklerine de yansıdığını paylaşarak, görgüsüzlükte level atlayan bir şarkıcıya dönüştüğü viral oldu...