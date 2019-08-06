Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!

Kaz Dağları'na uzaklığı 40 kilometre olan Kirazlı Balaban Tepesi'nde altın arama faaliyetlerine Tarkan sosyal medyada tepki gösterdi.

Tarkan yaptığı paylaşımda "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. " ifadelerini kullandı.

Orman için lüks villa

Tarkan'ın öfkesi sosyal medyada TT listesine girerken, Star yazarı gazeteci Ersoy Dede, Twitter hesabından Tarkan'ın 9 yıl önce Kaz Dağları'ndan villa satın almasını gündeme getirdi. Tarkan'ı yemyeşil ormanlarla çevrili deniz manzaralı villası için ağaç katliamına ortak olmakla suçlayan Dede, şarkıcının gözyaşlarının sahte olduğunu yazdı.

Kaz Dağları'ndaki villa değer mi kaybetti?

Dede paylaştığı tweette "Vaktiyle 400 bin euro’ya almış.. haberde öyle diyor. Acaba bu son gelişmelerden sonra değer mi kaybetti ki bu kadar kızdı Tarkan.." ifadelerine yer verdi. Sonra da "Bunu bir ağaç dalını bile kırmamış ben düşünürüm. Villası için ağaç katliamı yaptırmış Tarkan'ın gözyaşları ise sahte" sözleri ile tepkisini sürdürdü.

Tarkan'a tepki yağdı

"Yeter artık" çıkışı ile Kaz Dağları protestolarına destek veren Tarkan'a paylaşımının ardından büyük tepki yağdı.