Tarkan'ın İzmir'de aldığı para belli oldu! Rakam dudak uçuklattı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın, belediyeden aldığı ücret konuşuluyor.

İlk önce Tarkan'ın herhangi bir ücret almayacağı ifade edilmiş ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kaşe alıp bağış yapacak" demişti.

Halk TV yayınında konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

450 bin dolar aldı

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Mega Star Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı miktar belli oldu. Sabah gazetesinin iddasına göre Tarkan, söz konusu konser için 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldı.

Sabah gazetesindeki haberde konuyla alakalı şu ifadeler kullanıldı:

"Tarkan, İzmir konserinden aldığı bu paradan Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış."