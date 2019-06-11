Tarkan'ı ölmeden mezara koydular

Antalya'da kabir yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin iş yerinin önüne kendi mezarını yaptırıp koydu. Yanına da Tarkan’ın fotoğrafının yer aldığı mezar taşıyaptı. Bu kareyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Antalya’da 12 yıldır mezar yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin, iş yerinin önüne mezarını yaptı. Andızlı Mezarlığı’nın karşısındaki dükkanına Çetin’in teşhir amaçlı adı, soyadı ve telefon numarası yazılı mezar, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, "Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, ’öldü mü’ diye soruyorlar.