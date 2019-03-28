0553 313 94 23

Tarımsal üretimde kullanılan elektrik bedellerinde indirim müjdesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Tarımsal üretimde kullanılan elektrik bedellerinde indirim müjdesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, artık sadece tarımsal sulama yapan çiftçilerin değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de daha ucuz tarife grubundan yararlanabileceklerini belirtti.


Sever, yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7 Mart’ta yapılan toplantısında alınan ’Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararı’nın 14 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kararla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararın 2. maddesi doğrultusunda; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralarında üretim yapan üreticilerimizin de ucuz tarifeden elektrik kullanan gruba dâhil edildiklerini belirtmek istiyorum" şeklinde belirtti.


Tarımsal sulama yapan çiftçilerin, elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkânına sahipken artık sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de aynı tarife grubundan yararlanabileceklerini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, eski sistemde çiftçilerin ticarethane tarifesinden elektriğin kilowat saatine yaklaşık 72 kuruş bedel ödediğini, bundan sonra tarımsal sulama grubunda bu bedelin yapılan indirimle 63 kuruş olarak ödeneceğini belirtti.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla çiftçilerin elektriğin kilowat saatinde yapılan yaklaşık yüzde 13 civarındaki indirimden yararlanmaya başladıklarını ve konunun İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından tüm üreticilere duyurulduğunu belirten İl Müdürü Sever, yapılan indirimin tüm çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."
    1. Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı..
    2. Masa tenisinde bronz madalya
    3. Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki..
    4. Türk doğaltaşı tasarımla mimari..
    5. Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt..
    6. Demirezen “Bağımlılık kronik bir beyin..
    7. İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası
    8. Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk..
    9. 3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1..
    10. Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;
    11. "Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü..
    12. Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen..
    13. Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni..
    14. MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri..
    15. Beyanları hükme esas alınan tanığın..
    16. Dündar’dan dağ köylerine ziyaret
    17. İran ABD'nin talebini reddeden..
    18. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem..
    19. Bangladeş’te 22 katlı binada yangın
    20. Döviz kurları
    21. Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’..
    22. Kayseri Sanayi Odası Yönetiminden..
    23. Niğde’de nükleer madde operasyonu
    24. Mersin’de 615 kişi 3 milyon lira çoban..
    25. Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni
    26. Aileler Yarışıyor’da Yusuf Güney’i..
    27. Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor
    28. Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’..
    29. Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına..
    30. Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi