  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarımsal sulama projelerine 8,5 milyar lira kaynak ayrıldı
Ekonomi

Tarımsal sulama projelerine 8,5 milyar lira kaynak ayrıldı

Tarım sektörü yatırımlarında bu yıl en fazla ödenek 8,5 milyar lirayla sulama alanına tahsis edilirken bunu 2 milyar lirayla bitkisel üretim izledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:11:00 -
Tarımsal sulama projelerine 8,5 milyar lira kaynak ayrıldı

2021 Yılı Yatırım Programı’nda tarım sektörü yatırımlarına 11 milyar 983 milyon 15 bin lira ayrıldı. Söz konusu tutar, geçen yıl yaklaşık 5,2 milyar liraydı. Ayrılan kaynağın yaklaşık 10 milyar 15 milyon lirası devam eden projelerde, 1 milyar 717 milyon lirası yeni projelerde ve 250,8 milyon lirası ise etüt projelerde kullanılacak. Tarım sektörü yatırımları içerisinde en yüksek payı 8,5 milyar lirayla sulama aldı. Bu alanda gerçekleştirilecek 191 projeden 183’ü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı. Sulama yatırımlarını 1 milyar 996 milyon lira ile bitkisel üretim izledi. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi başlıklardaki bu alanda 51 proje yer alırken projelerin 20’sini Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. 20 proje 891,9 milyon lira ile tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye savaş açan ülkede büyük kriz! Cephe hattına gidecekler isyan başlattı
Dünya

Türkiye'ye savaş açan ülkede büyük kriz! Cephe hattına gidecekler isyan başlattı

Türkiye'ye yönelik Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük provokasyonlara imza atan Yunanistan'da büyük bir kriz patlak verdi.
Erdoğan telefonla arayıp başsağlığı diledi!
Siyaset

Erdoğan telefonla arayıp başsağlığı diledi! "Her zaman çocuklarının yanındayız"

28 Şubat'ta darbecilere karşı direnişiyle Müslüman gençler arasında adeta simge isim haline gelen Zekiye Yağmurcu hayatını kaybetti. Yağmurc..
Dünya

"Türkler hayatlarını tehlikeye atıp vatandaşlarımızı kurtardı"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Karadeniz'de Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Ukraynalı denizciler için Türkiye'ye ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay