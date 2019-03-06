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Tarımsal sulama hibe desteği 2019 başvuruları | Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri

2019 bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvuruları başladı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında sulama sistemlerinin desteklenme başvuruları 01 Ocak – 31 Mart 2019 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri 2019 haberlerine ilişkin detaylar...

06 Mart 2019 Çarşamba 09:02
Tarımsal sulama hibe desteği 2019 başvuruları | Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri

2019 bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvuruları başladı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında sulama sistemlerinin desteklenme başvuruları 01 Ocak – 31 Mart 2019 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri 2019 haberlerine ilişkin detaylar...

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer  veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması başvuruları başlamış olup 31 Mart 2019 taihinde mesai saati bitiminde sona erecektir. Tebliğ ve Uygulama rehberinde belirtilen esaslara göre hazırlanan proje dosyalarıyla İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu programa gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve Türk Ticaret Kanununda tanımlanan Kolektif Şirket, Limited Şirket ve Anonim Şirketler başvuruda bulunabilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için 1.000.000TL'yi geçmeyecektir. Tebliğ kapsamında, başvuru sahipleri birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusu için başvuru yapabilir. Başvuru sahipleri sınırları bitişik parseller için su kaynağı yeterliliği ve diğer koşulları sağlamak koşulu ile tek bir proje ile başvuru yapabilir.

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri ve Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK)  projesi kapsamında yukarıda belirtilen yarım konularından a,b,c,d bentlerindeki yatırım konularında son üç yıldan, e,f,g yatırım konularından ise son on yıldan önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği aldığı  yer için başvuru yapılamaz. Ancak parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde, parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapabilir. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında hibeye esas mal alım tutarının (K.D.V. hariç) %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:02
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