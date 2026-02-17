Tarımsal kalkınmaya 82 milyonluk hibe desteği

2025 yılı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Denizli için hamle yılı oldu. Ekonomik yatırımlarda, Denizli genelinde 20 yeni ekonomik yatırım projesi hayata geçirildi. Toplamda hibe desteği olarak 139,8 milyon TL tutarındaki yatırım hacmi için üreticilere 72,2 milyon TL nakdi hibe desteği sağlandı. İstihdamda ise bu yatırımlar sayesinde 2025 yılı içerisinde 74 vatandaşımıza doğrudan istihdam imkanı oluşturuldu.

56 modern sulama projesine toplamda 9,7 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

Kuraklıkla mücadele ve verimlilik artışı hedefiyle bireysel sulama sistemlerine verilen destekler hız kesmedi. 56 modern sulama projesine toplamda 9,7 milyon TL hibe ödemesi yapılarak, Denizli topraklarının daha bereketli ve tasarruflu sulanması sağlandı.

19 ilçede düzenlenen eğitimlerle 538 kişiye teknik bilgilendirme yapıldı

Üreticilerin pazarlık gücünü artırmak ve dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen örgütlenme çalışmalarında önemli mesafeler kat edildi. 255 genel kurul toplantısına iştirak edilerek kooperatiflerin idari süreçlerine rehberlik edildi. Aynı zamanda 14 kooperatifin ana sözleşme işlemleri tamamlanırken, 1 birlik ve 1 kooperatif olmak üzere 2 yeni tarımsal örgüt sektöre kazandırıldı. Ayrıca 19 ilçede düzenlenen eğitimlerle 538 kişiye teknik bilgilendirme yapıldı.

"2025 yılında sağladığımız 82 milyon TL’yi aşkın hibe desteğiyle hem üreticimizin elini güçlendirdik hem de yeni istihdam alanları açtık"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim yapılan açıklamada: "Amacımız, Denizli tarımını sadece üretimde değil, sanayi ve örgütlenme altyapısında da Türkiye’nin zirvesine taşımaktır. 2025 yılında sağladığımız 82 milyon TL’yi aşkın hibe desteğiyle hem üreticimizin elini güçlendirdik hem de yeni istihdam alanları açtık. Sürdürülebilir tarım ve etkin denetim anlayışımızla 2026 yılında da sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.