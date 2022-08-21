Tarımsal kalkınmada ‘organize’ atak

Tarımda üretmek kadar ürünün işlenip katma değerinin yükseltilmesi, pazarlanması ve istihdama katkı sağlanması gibi gereklilikler, bu bölgelerin önemini arttırıyor. Bireysel güçlerin bölgesel güç haline dönüştüğü TDİOSB’ler, kümelenme faaliyetlerinin en güzel örnekleri olarak gösterilirken tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunuyor. Buralarda sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapılabiliyor.

34’ü tüzel kişilik kazandı

Projelerin bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gayret gösterilirken, Bakanlık TDİOSB’ler aracılığıyla çiftçilere her türlü teşvik ve desteği vermeyi sürdürüyor.

Türkiye’de iş ve işlemleri devam eden TDİOSB’lerden 34’ü tüzel kişilik kazanmış durumda. Bunlardan, 20’si hayvansal üretim, 13’ü bitkisel üretim, 1’i su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteriyor. Bitkisel üretim alanındaki TDİOSB’lerin 5’i jeotermal kaynaklı seracılık projesi konumunda bulunurken, bunlardan sonuncusunun temeli İzmir’in Dikili ilçesinde atıldı.

500 milyonluk destek

Bugüne kadar yatırım programında yer alan TDİOSB’lere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cari fiyatlarla 500 milyon lira altyapı kredi desteği verildi. Altyapı inşaatları tamamlanan bölgelerde faaliyete geçen 850 üretim parselinde 5 binden fazla istihdam sağlandı. Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin istihdam oluşacak.

İşlemler devam ediyor

Ağustos itibarıyla 38 ilde toplam 55 TDİOSB’in iş ve işlemleri devam ediyor. Bunların 30’unun hayvansal üretim, 24’ünün bitkisel üretim, 1’inin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet göstermesi öngörülüyor. İş ve işlemleri süren jeotermal kaynaklı sera TDİOSB’lerin Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Nevşehir ile Uşak’ta kurulması planlanıyor.

Yardımlar sürecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gerek küresel gıda ve iklim krizinin gerek Rusya-Ukrayna savaşının gerekse salgın sürecinin tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Kaliteli ve katma değeri yüksek üretim için planlı ve düzenli bir altyapı gerektiğini vurgulayan Kirişci, “TDİOSB’lerle ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli üretimin temelleri sağlamlaştırılmış olacaktır. Türkiye’nin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB’leri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.