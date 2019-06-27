Tarımsal eğitimlerle çiftçiye katkı sağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı eğitimlerle çiftçinin güvenli gıda üretimine desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, ilçelere gerçekleştirilen önemli yatırımlar ve tarımsal desteklerin yanında çiftçi eğitimlerine de büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Altay, 2015 yılından itibaren süren tarımsal eğitimler ve yürütülen sosyal projeler kapsamında bugüne kadar 31 ilçede 116 bin çiftçiye eğitim verildiğini ifade ederek, sadece 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 26 ilçede 10 binin üzerinde çiftçiye ve öğrenciye ulaşıldığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal eğitimlerle birlikte tarıma yönelik sosyal projeler de hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Altay, ilköğretim öğrencileri için "Çevreci Nesiller Tohumla Yetişiyor, Kendimle Mutluyum, Okulumu Seviyorum ve engelli öğrenciler için Tarıma Engel Yok Projeleri"nin büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Çiftçiye yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin konuları; arı yetiştiriciliği ve organik bal üretimi, bilinçli gıda tüketimi, doğal sabun yapımı, gıda muhafaza metotları, güvenli kesim sağlıklı tüketim, kırsaldan kente güvenli gıda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, modern bağcılık ve yüksek sistemlerin kurulumu, modern meyvecilik, modern sulama sistemleri, organik tarım ve çilek yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, hijyen, süt sığırcılığında bakım ve beslenme, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden oluştu.