0553 313 94 23

Tarımsal eğitimlerle çiftçiye katkı sağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı eğitimlerle çiftçinin güvenli gıda üretimine desteğini sürdürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
Tarımsal eğitimlerle çiftçiye katkı sağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı eğitimlerle çiftçinin güvenli gıda üretimine desteğini sürdürüyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, ilçelere gerçekleştirilen önemli yatırımlar ve tarımsal desteklerin yanında çiftçi eğitimlerine de büyük önem verdiklerini söyledi.


Başkan Altay, 2015 yılından itibaren süren tarımsal eğitimler ve yürütülen sosyal projeler kapsamında bugüne kadar 31 ilçede 116 bin çiftçiye eğitim verildiğini ifade ederek, sadece 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 26 ilçede 10 binin üzerinde çiftçiye ve öğrenciye ulaşıldığını vurguladı.


Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal eğitimlerle birlikte tarıma yönelik sosyal projeler de hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Altay, ilköğretim öğrencileri için "Çevreci Nesiller Tohumla Yetişiyor, Kendimle Mutluyum, Okulumu Seviyorum ve engelli öğrenciler için Tarıma Engel Yok Projeleri"nin büyük ilgi gördüğünü aktardı.


Çiftçiye yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin konuları; arı yetiştiriciliği ve organik bal üretimi, bilinçli gıda tüketimi, doğal sabun yapımı, gıda muhafaza metotları, güvenli kesim sağlıklı tüketim, kırsaldan kente güvenli gıda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, modern bağcılık ve yüksek sistemlerin kurulumu, modern meyvecilik, modern sulama sistemleri, organik tarım ve çilek yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, hijyen, süt sığırcılığında bakım ve beslenme, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam
    1. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    2. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    3. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    4. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    5. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    6. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    7. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    8. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    9. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    10. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    11. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    13. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    14. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    15. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    16. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    17. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    18. Vedat Muriç hangi takıma transfer..
    19. HDP’li belediye meclis üyesi ve ailesi..
    20. Akçakoca’da meydana gelen pat pat..
    21. Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli..
    22. Denizatı Derneğinden örnek proje
    23. "Badminton’u kitlelere ulaştıracak ve..
    24. Kaymakam Pişkin, yangın çıkan köyde..
    25. Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu,..
    26. Gürcistan'da Hacivat-Karagöz oyunu..
    27. Şüpheliden ilginç isyan, "4 senedir..
    28. Maltepe Üniversitesi öğretim ve..
    29. 50 yıllık umumi tuvalet iflas etti,..
    30. Ayaz Bursa’ya başsavcı vekili oldu
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!