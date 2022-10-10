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Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?
Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

Tarımsal destek ödemeleri hangi gün yatırılacak? Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 19:14:00 -
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

Merakla beklenen tarımsal destek ödemelerine ilişkin ödemelerin ne zaman hesaba yatırılacağı araştırılıyor.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kirişçi yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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