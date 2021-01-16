Tarımdaki ataklar personel alımını artırdı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği "Saha sorumlusu istihdamı" başlığında personel alımına gidiyor.
Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’ne yapılan proje başvurusunun kabul edildiği belirtilen ilanda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteğinin uygulama aşamasına geçildiği hatırlatıldı.
Bu proje kapsamında, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Mersin illerine 6 Saha Sorumlusu alınacağı belirtilen ilanda, işin süresinin yaklaşık 24 ay olduğu duyuruldu.
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