  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarımdaki ataklar personel alımını artırdı
Ekonomi

Tarımdaki ataklar personel alımını artırdı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği "Saha sorumlusu istihdamı" başlığında personel alımına gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:11:00 -
Tarımdaki ataklar personel alımını artırdı

Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’ne yapılan proje başvurusunun kabul edildiği belirtilen ilanda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteğinin uygulama aşamasına geçildiği hatırlatıldı.

Bu proje kapsamında, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Mersin illerine 6 Saha Sorumlusu alınacağı belirtilen ilanda, işin süresinin yaklaşık 24 ay olduğu duyuruldu.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Gündem

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi, şiddet gören kadına yardım etmek isterken cinayet işleyip 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker’in dosyasını, bazı eksik..
Bu anca CHP'de olurdu!
Siyaset

Bu anca CHP'de olurdu! "Zam yaptık" dediği maaşları ödemedi

Yılbaşında kendi yönetimi altındaki belediyelerde maaşların en az 3100 TL olacağını söyleyen CHP, söz konusu maaşları ödememeye başladı. Şiş..
Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!
Dünya

Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesine ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay