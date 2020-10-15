Tarımda teknoloji kullanımını arttırmalıyız

Buğra Kardan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Akıllı Tarım Kent Projesi’nin açılış töreni yapıldı. Törene videokonferans yoluyla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi döneminde yerli üretimin öneminin arttığına işaret etti.

11 bini aşkın projeye hibe

“Salgın sürecinde pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösterdi” diyen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Hükümet olarak kırsal kalkınma alanında çok değerli çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye 3.1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Bu projenin uygulama süresini 2025’e kadar 5 yıl süreyle uzattık. Öbür taraftan geçen yıl start verilen Uzman Eller projesi kapsamında tarım ve hayvancılık alanında herhangi bir bölümden mezun gençlerimize yeni yatırımlar için 100 bin lira hibe sunuyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı ise 23’ten 41’e çıkarıyoruz.” Pakdemirli, verilen desteklerin MÜSİAD’ın Akıllı Tarım Kent Projesi’nin hayata geçmesine de önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni projede de rol alacağız ve kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz. Projede ‘akıllı’ kelimesi önemli. Çünkü bu kelime; bilgiyi, teknolojiyi ve inovasyonu işaret ediyor. Bilgi ve teknolojinin en büyük avantaj olduğu günümüzde tarımda teknoloji kullanımını ve dijital erişimi arttırmalıyız. Tarım işletmelerimizin teknolojik altyapılarını güçlendirmeli, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmalıyız.”

Akıllı küpe uygulaması başlıyor

Pakdemirli, tarımda dijitalleşme kapsamında yeni projeler başlattıklarını bildirdi. Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı’nın 5.5 ayda üye sayısının 62 bine; toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını belirtti. Ayrıca akıllı küpe uygulamasını yakın zamanda başlatacaklarını duyurdu. Pakdemirli, ilaveten Türkiye’nin ilk elektrikli traktörünün de seri üretime hazır hale geldiği bilgisini verdi