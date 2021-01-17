  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarımda modern sulama yüzde 94’e yükselecek
Ekonomi

Tarımda modern sulama yüzde 94’e yükselecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal sulamada yüzde 29’a ulaşan modern sulama sistemlerinin kullanımını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yüzde 94’e yükseltmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:15:00 -
Tarımda modern sulama yüzde 94’e yükselecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basınçlı sulama sistemlerine öncelik vererek, su kayıplarının azaltılacağını belirtmesinin ardından gözler bu alana yönelik yatırımlara odaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 18 yılda yaklaşık 255 milyar liralık su yatırımı gerçekleştirilerek 8 bin 695 tesis hizmete sunuldu. Türkiye’de sarf edilen suyun yüzde 74’üne karşılık gelen 44 milyar metreküpü tarım sektöründe kullanılıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması yönünde bir atılım içine girildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama sistemleri yüzde 29’a yükseltildi. Bu oran inşaatı devam eden projeler tamamlandığında yüzde 94’e yükselmiş olacak. Modern kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilerek, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor. Öte yandan ülkedeki mevcut klasik sulama sistemleri ve sulama şebekeleri de modernize edilerek yağmurlama ve damla sulamaya dönüştürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede büyük tehlike! Füzeler ABD savaş gemilerinin yanında bitti, ‘Gizliliği gerekçe gösterip bilgi vermediler’
Dünya

Bölgede büyük tehlike! Füzeler ABD savaş gemilerinin yanında bitti, ‘Gizliliği gerekçe gösterip bilgi vermediler’

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakınına..
İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma
Gündem

İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Kübranur Uslu Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtü tutumuna tepk..
Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu! Transfer dudak uçuklattı
Spor

Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu! Transfer dudak uçuklattı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Özil'in birkaç güne kadar İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay