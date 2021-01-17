Tarımda modern sulama yüzde 94’e yükselecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basınçlı sulama sistemlerine öncelik vererek, su kayıplarının azaltılacağını belirtmesinin ardından gözler bu alana yönelik yatırımlara odaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 18 yılda yaklaşık 255 milyar liralık su yatırımı gerçekleştirilerek 8 bin 695 tesis hizmete sunuldu. Türkiye’de sarf edilen suyun yüzde 74’üne karşılık gelen 44 milyar metreküpü tarım sektöründe kullanılıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması yönünde bir atılım içine girildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama sistemleri yüzde 29’a yükseltildi. Bu oran inşaatı devam eden projeler tamamlandığında yüzde 94’e yükselmiş olacak. Modern kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilerek, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor. Öte yandan ülkedeki mevcut klasik sulama sistemleri ve sulama şebekeleri de modernize edilerek yağmurlama ve damla sulamaya dönüştürülüyor.