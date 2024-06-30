Tarımda ilaca son!

Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ısırgan otu sağlık için çok faydalı bir bitki. Demir, C vitamini ve magnezyum yönünden zengin olan ısırgan otu, ekolojik tarımda bitki verimini artırmak ve tedavi etmek amacıyla da kullanılabiliyor.

Toplaması ve temizlemesi cesaret isteyen ama lezzetinden ötürü özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezi olan ısırgan otu, hem insan hem hayvan hem de bitkiler için adeta şifa kaynağı.

Yüzyıllar önce Roma ve Galyalılar tarafından şifalı bitki olarak kullanılan ısırgan otu, ishal durdurucu, vücudu güçlendirici, kan akışını hızlandırıcı ve süt yapıcı etkileri ile biliniyor.

Bu bitki ayrıca prostat hastalıklarına karşı da kullanılıyor.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Isırgan otunun daha birçok faydası var.

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Sivilceleri tedavi ediyor, karaciğer ve mide ülserine tonik etkisi yapıyor.

İçinde çokça demir, C vitamini, magnezyum, silis, A vitamini bulunan bu bitki hayvanlarda parazit ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Tavuklarda yumurta üretimini artırıyor, bitkilere azot kaynağı oluyor.

ORGANİK TARIMDA KULLANILIYOR

Bu bitkiden elde edilen gübre suyu ise organik tarımda kullanılabiliyor.

1 kilo ısırgan, 10 litre suyla karıştırılıp 12 saat bekletilir.

Sulandırılmasına gerek olmayan bu karışım böcek öldürücü olarak bitlere, akarlara, meyve kurtlarına karşı püskürtme yöntemiyle kullanılır.

Fermantasyon yönteminde ise 1 kilo ısırgan, 10 litre suda 7 ila 10 gün arası hava sıcaklığının durumuna göre bekletilir.

Çıkan su süzülür ve tohumların filizlenmesini çabuklaştırmak ve bitkilerin bagışıklık sitemini güçlendirmek için kullanılır.

KÖKLERİ BİLE FAYDALI

Öte yandan ısırgan kökleri, elma ağaçlarında gelişen Oidium hastalığı ve çileklerin grileşmesine karşı da uygulanabiliyor.

100 gr kök, 24 saat 1 litre suda bekletilip sulandırılmadan püskürtme yöntemiyle uygulanır.

Bu su, domateslerde beliren mildou hastalığına karşı da etkili.