Tarımda finansman dönemi değişti! Teminat sorunu için kritik adım

Tarım sektöründe yıllardır dile getirilen teminat sorunu için yeni bir mekanizma devreye alındı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, tarım sektörünün uzun yıllardır en temel sorunlarından biri olan finansmana erişim konusunun önemli bir adımla çözüme kavuşturulduğunu belirterek kamuoyuna kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Oral, özellikle teminat yetersizliği nedeniyle krediye ulaşmakta zorlanan çiftçi ve tarımsal KOBİ’ler için yeni dönemin tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Başkan Oral, yıllardır bölge toplantılarında, sektör istişarelerinde ve Ankara temaslarında çiftçilerin yaşadığı finansman sıkıntısını gündeme taşıdıklarını ifade ederek, "Çiftçimizin üretim gücünü artırabilmesi, rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir bir tarımsal yapı oluşturabilmesi için uygun şartlarda finansmana erişim hayati öneme sahiptir. Bu konuda defalarca çağrıda bulunduk, raporlar sunduk ve çözüm için yoğun çaba gösterdik. Bugün gelinen noktada taleplerimizin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Tarım sektöründe finansmana erişimin, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde destek kapsamına alınmasının, üretici açısından yeni bir dönemi başlattığını belirten Oral, özellikle teminat yetersizliği yaşayan çiftçiler için bu adımın kritik önemde olduğunu ifade etti. Oral, "Yıllardır çiftçilerimiz ve tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz, yeterli teminat gösteremediği için krediye erişimde ciddi zorluklar yaşıyordu. Bu durum üretimi sınırlıyor, yatırımları erteliyor ve maliyet baskısını artırıyordu. KGF destekli Tarım Kefalet Destek Programı ile artık teminat sorunu büyük ölçüde aşılacak; finansman maliyetleri üreticimizin sırtında bir yük olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.

Başkan Oral, söz konusu düzenlemenin sadece bireysel çiftçiye değil, aynı zamanda tarımsal üretim zincirinin tamamına olumlu yansıyacağını belirterek, "Bu adım; üretim kapasitesinin artmasına, kırsal kalkınmanın güçlenmesine, gıda arz güvenliğinin sağlamlaştırılmasına ve ülke ekonomisine katma değerin yükselmesine doğrudan katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oral, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar’a ve Kredi ve Garanti Fonu ( KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e teşekkür etti.

"Tarım stratejik bir sektördür. Üreticimizin güçlü olması, ülkemizin güçlü olması demektir" diyen Başkan Oral, finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte çiftçilerin daha planlı üretim yapabileceğini, modernizasyon yatırımlarını artırabileceğini ve küresel rekabet gücünü yükseltebileceğini vurguladı.

Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üreticinin ve tarım sektörünün yanında olmaya devam edeceklerini belirten Oral, yeni destek mekanizmasının sahada etkin şekilde uygulanmasının da yakından takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. Bu gelişmeyle birlikte tarımda finansmana erişimin artık daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.