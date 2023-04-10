‘TarımCebimde’ mobil uygulamasında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’nin 2 Ocak 2023’de tanıtımını yaptığı "TarımCebimde 1.0" mobil uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden alınması, bürokrasiyi azaltırken çiftçilerin de işlerini kolaylaştırıyor.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre; uygulama sayesinde, tarım sektöründeki üreticiler, birçok işleme tek bir tıkla erişebiliyor, daha önce Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek yapabildikleri hayvanlarının doğum/ölüm/düşen küpe bildirimleri gibi iş ve işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tarımda dijitalleşme amacıyla hayata geçirilen uygulamanın sürekli geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, mobil uygulamanın ilk güncellemesi 31 Ocak 2023’te yapılmıştı. Bu güncelleme ile “Faydalı Linkler” modülü altında, kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialara cevap niteliğinde “İddialar ve Gerçekler” alt bölümü eklenmişti.

Yurt dışında tarımsal üretim yapmak isteyen iş insanlarına rehberlik amacıyla 12 ülke ile ilgili tüm bilgileri içeren “Ülke Masaları”nın yanı sıra illerimiz bazında kovan, üretici, bal çeşitleri ve üretim miktarlarını yansıtan “Bal Haritası” alt modülleri de son güncelleme ile kullanıcıların hizmete sunulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün kendi personel ve iç kaynaklarıyla geliştirdiği uygulamada bugüne kadar "Bitkisel Üretim", "Hayvansal Üretim", "Desteklemeler", "e-Devlet Hizmetleri", "Destek Takvimi”, “Eğitim ve Yayın" ile “Faydalı Bilgiler” gibi ana başlıklarda hizmetler veriliyordu.



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