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Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona doğru

Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:47
Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona doğru

Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.


Tamamlandığında ilimiz ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmalarını değerlendirmek üzere Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı temsilcilerinin de katılımı ile toplantı düzenlendi.


Niğde Valiliği Toplantı Salonunda Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı temsilcileri katıldılar.


20 bin büyükbaş hayvan


Toplantıda Vali Şimşek, Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projesinde kısa sürede büyük bir yol kat edildiğini belirterek: “Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza 16.08.2018 tarihinde yapılan başvuru neticesinde değerlendirmeye alınmış ve Bakanlık teknik ekibinin saha incelemesinin ardından kuruluş süreci resmi olarak başlatılmıştı. Bölge fizibilite raporunun tamamlanması sonrasında 26.06.2019 tarihinde Bakanlık komisyonunun uygun görüşüyle de başvuru kabul edilmişti. İlimiz Bor İlçesi Gebere mevkiinde kurulacak bölgede; 40 bin adede kadar çıkarılabilir 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli, bünyesinde yem üretim tesisleri, entegre et tesisleri, biyogaz santrali, veteriner hekimlik-güvenlik-temizlik-çevre bakım birimlerinin bulunması hedeflenmektedir” dedi.


Projenin Niğde ilimizin tarım ve hayvancılık sektörü ve ekonomisi için önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Vali Şimşek, “Projeyi ildeki tüm kurumların koordinasyonu ile gerçekleştirme yolunda çok önemli bir merhaleyi geçmiş durumdayız. Bakanlığa yaptığımız proje başvurusu kabul edilmiş ve süreç artık fiilen başlamıştır. Bundan sonraki aşama olan ÇED Raporu, genel vaziyet planı, üst yapı projelerinin tamamlanması ve Bakanlık kayıt sicil defterine TDİBOSB’nin işlenmesi akabinde Bakan oluruyla birlikte kurulum çalışmalarımız da tamamlanmış olacaktır. İlimizdeki tüm kurumlara konunun en hızlı ve etkin bir biçimde halledilmesi için gerekli tüm talimatlar tarafımca verilmiştir. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve meslek kuruluşlarımızla birlikte tam bir uyum ve işbirliği içerisinde devam eden çalışmalarımız aynı kararlılıkla tamamlanacaktır. Projemiz, İlimizin sosyo ekonomik refah düzeyini kalıcı olarak artıracak, asgari 400 kişilik ek istihdam sağlayacak ve yıllık minimum 30.000 besi büyükbaş hayvan üretimiyle de birlikte ülkemizin kırmızı et ithalatının azaltılmasına katkı sağlayarak ulusal ölçekte de önemli mali faydalar sağlayacaktır. Bugün TDİBOSB kurulumu amacıyla ilimize gelen Bakanlık uzman heyetine de projemize katkıları ve gayretleri için ayrıca teşekkür ediyorum.” Dedi.


Katılımcıların tek tek görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı heyeti adına görüşlerini aktaran Mustafa Aydın ise bölge için seçilen alanın son derece uygun bir alan olduğunu, Niğde’de projenin gerçekleştirilmesi yönünde gördükleri istek, irade ve kurumlar arası uyumdan son derece memnun kaldıklarını ve sürecin devamında ülkemiz için çok olumlu sonuçları olacak bir projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:47
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