Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1 milyar liradan fazla hibe desteği!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında yer alan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklemesi doğrultusunda, 2022-2023 başvuru döneminde, 70 ilde 478 adet proje toplam 1 milyar liradan fazla hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe desteği alacak projeler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 2006 yılından beri 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda yer alan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklemesi doğrultusunda, yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Program için 9 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvuru değerlendirme süresi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 il için 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Diğer 70 il için ise 28 Şubat’ta sona ermişti. Söz konusu 70 ilde kabul edilen başvurular, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Merkez Proje Değerlendirme ve Bütçe Belirleme Komisyonunda değerlendirilerek, hibeye hak kazanan projeler belirlendi.

Toplam 478 proje 7 milyon liraya kadar hibe desteği alacak

Toplam 478 adet proje asıl listeye alınarak hibe desteğine hak kazandı. Diğer başvurular ise yedek olarak belirlendi. Yapılan değerlendirmede, hibeye esas proje tutarı alt limiti 1.000.001 TL, üst limiti ise; yeni tesis niteliğinde 7.000.000 TL, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde 5.000.000 TL, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde 4.000.000 TL olan başvurulardan uygun bulunanlar kabul edildi.

Toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin TL ödemesi gerçekleştirilecek

Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon 827 bin TL tutarındaki 478 yatırım projesine, toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek. Yatırımcı sayısına göre, programdan en çok 21 yatırımcı ile Konya yararlandı, bu ili 17 yatırımcı ile Kayseri, 16 yatırımcı ile Ankara ve İzmir, 15 yatırımcı ile Mersin takip etti.

Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan il 41,6 milyon TL ile yine Konya olurken, 34,5 milyon TL ile Ankara, 31,8 milyon TL ile İzmir, 31 milyon TL ile Kırşehir ve 29,6 milyon TL ile Kayseri ilk beş arasında yer aldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili gelişmeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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