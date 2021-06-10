Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ilginç kampanya

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1. Su Şûrası kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bir kampanya başlatarak vatandaşların fikir ve düşüncelerinizi susurasi.gov.tr/Gorus adresinden paylaşmasını istedi.

Bakanlığın su tasarrufu konusunda vatandaşların fikirlerini de almak için yaptığı araştırmayı sosyal medya hesabından paylaşarak katılım oranını yükseltmeyi hedefledi. Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Her bir damlası bizler için oldukça önemli olan suyumuzu korumak için evlerimizde neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz? 1. Su Şûrası kapsamında da fikir ve düşüncelerinizi susurasi.gov.tr/Gorus adresten paylaşabilirsiniz.”sözleri yer aldı. Formun doldurulacağı adreste de konu hakkında bilgiler paylaşılırkenşu ifadelere yer verildi; “Değerli Hanımefendiler/Beyefendiler; Sevgili Gençler; ‘Fikrini Bildir’ platformuna hoş geldiniz.



Bu platform ile I. Su Şûrası Kapsamında sizlere fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir paylaşım alanı sunuyoruz.



I.Su Şûrası; iklim değişikliğinden su güvenliğine, su verimliliğinden su hukukuna, su kaynaklarının geliştirilmesinden tarımsal sulamaya kadar birçok başlık altında Bakanlığımız ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130’a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından, 33 sivil toplum kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılacaktır. Şûranın Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması hedeflenmektedir.



Bu hedefler doğrultusunda fikir, önerileri ve projelerinizi bizimle paylaşmanız büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda suyun geleceğine ilişkin ilham verici katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.”