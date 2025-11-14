  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait uçağın Hırvatistan’da düşmesi sonucu pilotun şehit olduğu kazada uçuşun hava durumu bilgisi teyit edildikten sonra planlandığını ancak iniş öncesi hava şartlarının kötüleştiğini bildirerek, bulut üzerinden alçalma tekniği uygulayan uçaklardan biri buluttan çıkarken, diğerinin buluttan çıkamayarak düştüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvıstan’ın Senj bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar’ın şehit olduğu Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu uçak ABD Airtractor firması tarafından 2023 yılında üretilmiş olup, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağıdır. Deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahiptir. Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında 2023 yılı Mayıs ayında Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren ilk uçaklardan olup, benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır. Uçak mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlanmış olup, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modelleri mevcuttur. Envanterimizdeki 12 adet uçağın 5 adedi çift kişilik eğitim versiyonudur. Uçak için uygulanması gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025 tarihinden 12 Kasım 2025 tarihine kadar Çanakkale’de yangın görevinde bulunan uçağımız, yangın sezonunun bitimini müteakip gelecek söz konusu bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan’a intikal etmiştir" denildi.

 

BULUTTAN SADECE BİRİ ÇIKTI

Açıklamada kazaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Olay 13 Kasım 2025 tarihinde TSİ ile 18.25’te gerçekleşmiştir. Zagreb Havaalanı’na girmek için Rijeka Havaalanı’ndan kalkan 2 adet uçağımız, Zagreb Havaalanı’na 10 km mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamamış ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçmiştir. Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalmışlardır. 1 uçağımız buluttan çıkmış ancak diğeri ile irtibat kesilmiştir."

 

HAVA ANİDEN KÖTÜLEŞTİ

Uçağın olumsuz hava şartlarına rağmen havalanmasıyla ilgili de açıklamada, "Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartlarını incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek, hava durumu bilgisi teyid edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun şartların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen havaalanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken, diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi
Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi

Gündem

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Orman Genel Müdürlüğü uçağından korkutan haber! Zagreb semalarında iz kayboldu
Orman Genel Müdürlüğü uçağından korkutan haber! Zagreb semalarında iz kayboldu

Gündem

Orman Genel Müdürlüğü uçağından korkutan haber! Zagreb semalarında iz kayboldu

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu şehit düşen pilot için taziye mesajı paylaştı...
Bakan Abdulkadir Uraloğlu şehit düşen pilot için taziye mesajı paylaştı...

Gündem

Bakan Abdulkadir Uraloğlu şehit düşen pilot için taziye mesajı paylaştı...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!
Dünya

Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23