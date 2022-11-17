Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere mercimek ve buğday tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde "Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle buğday ve mercimek ekili alanların artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında müdürlük bahçesinde düzenlenen törende, bin 828 çiftçiye yüzde 75 hibeli 340 ton mercimek ve 366 ton buğday tohumu verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için ciddi anlamda destekler verdiklerini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Tohum Dağıtım Projesi 13 milyon değerindedir. Yaklaşık 3 milyon 200 bin lira katkısını çiftçilerimiz yapıyor. Geri kalan kısmı ise Tarım ve Orman Bakanlığımız ve belediyemiz katkıda bulunuyor. Çiftçilerimize hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnşallah bu buğdaylarımız ve mercimeklerimiz tekrar toprakla buluşacak. Büyük bir bereketle daha fazla verim gelecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bölgeye çok ciddi katkılarının bulunduğunu aktaran Demirtaş, daha fazla üretmeye gayret edeceklerini vurguladı.

Dünyanın bir gıda krizine doğru gittiğini ancak Türkiye olarak sıkıntı yaşamadıklarını ve dünyaya katkıda bulunduklarını anlatan Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaptığı tahıl protokolü hakikaten bırakın ülkemizde dünyada bile meyvesini almaya başladı. Dünyaya huzur ve barış geliyor. Bu da bizim açımızdan gurur verici bir tablo" değerlendirmesini yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ise tohumların öncelikle atıl durumda bulunan, kıraç, kurak ve kuraktan zarar gören alanlarda ekileceğini belirterek, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.