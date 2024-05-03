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Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan büyük proje
Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan büyük proje

Yeniakit Publisher
2024-05-03 12:58:00 - 2024-05-03 13:01:05

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen "Bu Orman Benim" projesi kapsamında, Burdur Kent Ormanı'nda protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler, kurum personeli ile emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Bu Orman Benim" etkinliği düzenledi. Burdur'daki etkinlikte Burdur-Fethiye kara yolu üzeri Burdur Gölü karşısında bulunan Kent Ormanı'nda düzenlendi. Burdur Valisi Türker Öksüz; protokol üyeleri, gaziler, kurum personeli, öğrenciler ve emniyet ile jandarma personelinin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden program, daha sonra katılımcıların doğaya atılan cam, şişe, plastik, kağıt ve benzeri evsel atıkları toplaması ile devam etti. Ormanda bulunan ve kuruyan ağaçların alt dallarının da budaması orman işçilerince yapıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz orman işçilerinin budama çalışmalarında yardımcı oldu.

Programda konuşan Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riskinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında öncelikli stratejinin yangın önleyici tedbirler olduğunu söyledi.

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