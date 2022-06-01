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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından buğday açıklaması
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından buğday açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, un fabrikalarına yapılacak ekmeklik buğday satışı ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 19:38:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığından buğday açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, un fabrikalarına yapılacak ekmeklik buğday satışı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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