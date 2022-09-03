Tarım ve Orman Bakanlığından balıkçılara destek müjdesi

YENİ AKİT ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı av yasağının kalkmasının ardından balıkçılara destek açıklamasında bulunarak 15.000.000 TL'ye kadar faiz indirimli destek kredisi verileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından müjdeyi vererek balıkçılara finansman amacıyla 15 bin liraya kadar destek kredisi kullanabileceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15.000.000 TL'ye kadar, %50-%80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi de kullanabilecektir. Daha önce faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür. T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI”