Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilecek... Tarih belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nün çok büyük çalışmalara imza attığını belirtirken orman varlığına da dikkat çekti.

Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katının yapılarak, 5.4 milyon hektar alanda 5.1 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu, yani Bosna-Hersek kadar büyük bir alanın ağaçlandırıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter dahil toplam 2 bin 597 taşıt kullanıyoruz. Ülkemizde askerî amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA’ları kullanmaya başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-CELL Haberleşme Sistemi’ni kurduk. Navigasyon Takip Dijital Sistemi sayesinde, yangın söndürme ve hizmet araçlarının uydu üzerinden çevrim içi takibi sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Yangınlara müdahaledeki İHA sayısı 4’e çıkarılacak

Orman yangınları ile mücadelede Avrupa ve Türkiye’de ilk defa İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kullanılmaya başlandığını da belirten Bakan Pakdemirli, "Hem ekiplerin müdahalesi, hem de ekiplerin yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördük. Bir İHA ile anlık olarak 600-800 Bin hektarlık alan, 1 dakika içinde ise, 3 ila 3.5 milyon hektarlık alan taranabilmektedir. Böylece yangınlar en hızlı şekilde tespit edilerek bölgeye kısa sürede ulaşım sağlanmaktadır" dedi.

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filosunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtirken İHA sayısını 4’e çıkarmayı planladıkları açıklamasında bulundu.

Bayraktar TB2’ler bakanlık envanterine girmişti

Baykar Savunma tarafından geliştirilen ve üretilen İHA sistemi Bayraktar TB2’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın envanterine girdiği 18 Haziran 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bakan Pakdemirli konu ile ilgili olarak, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA’lardan faydalanmaya başlıyoruz" diye açıklamada bulunmuştu.

Baykar Savunma sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yapılan açıklamada ise, "Millî İHA’mız Bayraktar TB2, güvenlik ve insanî yardım görevlerinin ardından orman yangınlarıyla mücadelede de görev alacak. Bayraktar TB2 İHA, 7/24 uçarak yangın tehlikesine karşı 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek" ifadelerine yer verildi.

"Bu yıl ilk defa İHA’lardan faydalanmaya başlayacağız"

Temmuz 2020’de yaptığı yazılı açıklamada orman yangınlarıyla mücadelede 3 temel strateji belirlediklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bunların ilki önleme, yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir" demişti.