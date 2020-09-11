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Aktüel Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:41:22 -
Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ağustos-3 Eylül arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



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