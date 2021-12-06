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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman?
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları | Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde personel alımı gerçekleştirecek. OGM bünyesinde çalışmak isteyenler ise başvuru koşullarını, başvuru işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, OGM personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:46:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman?

İş arayanların pek çoğu kamu ilanlarını merak ediyor. Sık sık 'Kamuda güncel alım var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 500 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

10000 Yangın İşçisi alımı, 5000 Orman Muhafaza Memuru alımı, 1000 Orman Mühendisi alımı ve 500 Tekniker alımı yapılacak.

OGM alımlarının 2022 yılında yapılması bekleniyor. Başvuru detayları hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi konularda bilgiler yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı
Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı

Ekonomi

Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı

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